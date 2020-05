A8 Anschlussstelle Augsburg-West: Brückensanierung geht weiter

Im vergangenen Jahr sind bereits zwei Brückenpfeiler an der A8-Anschlussstelle Augsburg-West erneuert worden, jetzt wird vom letzten Pfeiler in Fahrtrichtung München Meter für Meter maroder Beton entfernt und saniert. Ende Juni geht es weiter mit der Unterseite der Brücke. Der Belag auf der Autobahnbrücke wird dann in den Sommerferien erneuert.

Bauarbeiten sollen den Verkehr auf A8 kaum behindern

Die gute Nachricht: Auf der A8 selbst wird man von den langwierigen Bauarbeiten gar nichts mitbekommen. Nur an den Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Augsburg-West werde es an manchen Stellen ein wenig enger werden, teilt ein Sprecher mit. Mit großen Beeinträchtigungen sei nicht zu rechnen.