A73-Protest: Herrmann kündigt harte Strafen für Corona-Gegner an

Nach den versuchten Autobahnblockaden durch Coronamaßnahmen-Gegner spricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von einer "besorgniserregenden neuen Dimension des Protests". Dadurch seien die Leben unbeteiligter Menschen gefährdet worden, so Herrmann bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Nürnberg. "Das hat mit friedlichem Protest und dem verfassungsrechtlich geschützten Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit überhaupt nichts mehr zu tun."

Corona-Gegner müssen mit harten Strafen rechnen

Bei den Organisatoren dieser Aktionen handelt es sich dem Minister zufolge um ein europaweit agierendes Netzwerk, das dezentral organisiert sei. Die Polizei habe gestern sowohl auf der A73 bei Erlangen als auch am Autobahnkreuz München konsequent durchgegriffen. Die Teilnehmer müssten mit harten Sanktionen rechnen, so Herrmann.

Einige der Verantwortlichen seien bereits wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen in Erscheinung getreten. Es handle sich aber um eine Gruppe aus unterschiedlichen Milieus.

Nach Kritik an Polizei: Herrmann verspricht konsequenteres Vorgehen

In Bezug auf die Kritik am passiven Verhalten der Nürnberger Polizei am vergangenen Sonntag kündigte Herrmann ein konsequenteres Vorgehen an. Man habe daraus gelernt, so der Minister. Bei der Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen registrierte die Polizei mehr als 100 Verstöße gegen die Auflagen, löste die Veranstaltung aber nicht auf.