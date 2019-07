A73: Beleuchtung gegen Falschfahrer bei Ebersdorf

An der Anschlussstelle Ebersdorf auf die A73 im Landkreis Coburg wird heute eine Beleuchtung gegen Falschfahrer installiert. Damit reagiert das Staatliche Bauamt Bamberg laut aktueller Mitteilung darauf, dass seit dem Umbau der Anschlussstelle Autofahrer immer wieder falsch aufgefahren sind und als Falschfahrer unterwegs waren.

So funktioniert die Beleuchtung

21 rote Einzelleuchten werden in die Ausfahrt eingebaut. Die Beleuchtung geht an, wenn ein Verkehrsteilnehmer an der Ausfahrt falsch auf die Autobahn auffahren will. Diese Maßnahme soll zusätzlich zu den bereits getroffenen Abhilfemaßnahmen das Falschfahrerproblem an dieser Stelle lösen.

Umleitung ab Untersiemau

Für die Installation ist die Ausfahrt Ebersdorf von Lichtenfels bis 16.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ab der Anschlussstelle Untersiemau über die B289 / B4 / B303 ist eingerichtet. Auch am Mittwoch und am Donnerstag kommt es durch Installationsarbeiten an der Ostrampe zu Verkehrsbehinderungen.