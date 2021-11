A73 bei Bamberg: Paketlaster brennt aus – hoher Sachschaden

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro hat der Brand eines Pakettransporters an der A73 im Landkreis Bamberg verursacht. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe sich der Vorfall am frühen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr an der Anschlussstelle "Memmelsdorf" ereignet.

Transporter in Vollbrand: Anschlussstelle an der A73 gesperrt

Grund für das Feuer sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Das Fahrzeug ist samt der Ladung, die überwiegend aus Elektrogeräten bestand, komplett ausgebrannt. Die Anschlussstelle "Memmelsdorf" war wegen Reinigungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.