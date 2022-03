A73: Behinderungen wegen Sanierung im Landkreis Bamberg möglich

Die Fahrbahnsanierung der A73 zwischen den Anschlussstellen Hirschaid und Memmelsdorf im Landkreis Bamberg wird ab Freitag fortgesetzt. Dabei kann es wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt.

A73: Fahrbahnsanierung im Landkreis Bamberg

Bereits in der ersten Phase der Bauarbeiten im vergangenen Jahr hat es wegen der Sanierung immer wieder Staus und zähfließenden Verkehr gegeben. Die in diesem Jahr stattfindenden Bauarbeiten teilen sich in zwei Phasen auf. Die erste findet zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid statt und soll bis Mitte Mai dauern. Danach wird die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Memmelsdorf und Bamberg-Süd saniert. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende November 2022 dauern.

Anschlussstellen nur kurzzeitig gesperrt

Während der Sanierung sollen weiterhin zwei Spuren in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Die Anschlussstellen auf der Strecke sollen weitgehend geöffnet und nur kurzzeitig während Fräs- und Asphaltierungsarbeiten gesperrt sein. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rund zehn Millionen Euro.