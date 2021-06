A73: Bauarbeiten am Autobahnkreuz Nürnberg/Feucht

Wegen einer Fahrbahnsanierung kommt es ab Montagvormittag auf der A73 Bamberg in Richtung Nürnberg im Bereich des Autobahnkreuzes Nürnberg/Feucht zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie das zuständige Autobahnunternehmen, die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nordbayern, mitteilte, sind die Sanierungen an der Rampe am Autobahndreieck Nürnberg/Feucht in Richtung Nürnberg dringend notwendig. Der Grund seien Schäden an der in die Jahre gekommenen Fahrbahn.

A73 in Richtung Nürnberg wird einspurig

Wegen der Sanierungsarbeiten werden die vorhandenen zwei Fahrbahnen in Fahrtrichtung Nürnberg bis einschließlich Freitag auf einen Fahrstreifen reduziert. Dadurch kann es auch zu Beeinträchtigungen auf dem Verzögerungsstreifen der A9 kommen.