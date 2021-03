A72: Tank leer - Mann schlägt am Straßenrand auf Auto ein

Ein liegengebliebenes Auto ist auf der A72 im Landkreis Hof ein Fall für die Polizei geworden. Wie die Beamten auf Nachfrage des BR mitteilen, hatten Verkehrsteilnehmer die Polizei gerufen, weil ein 19-Jähriger sein Auto auf dem Standstreifen mit Fäusten geschlagen habe.

Auf Auto eingeschlagen: Polizei findet Autofahrer mit blutigen Händen

Weil unklar war, ob die Situation vor Ort eskaliere oder der Verkehr angehalten werden müsse, rückte die Polizei mit drei Streifenwagen aus. Die Beamten hätten den Mann aber ruhig hinter seinem Auto stehend angetroffen. Allerdings bluteten die Hände des Mannes, der daraufhin zugab, auf sein Auto eingeschlagen zu haben. Die Polizeikräfte riefen den Abschleppdienst. Der Fahrer wollte den Angaben zufolge trotz seiner Handverletzungen nicht ins Krankenhaus.

Fahranfänger muss mit Konsequenzen rechnen

Wie ein Sprecher sagte, wird die Polizei den Vorfall an die zuständige Führerscheinbehörde melden. Da der 19-Jährige noch in der Probezeit sei, müsse er damit rechnen, dass die Behörde eine Nachschulung anordne. Zudem wird nun geprüft, ob der Mann charakterlich geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen. Auf den Kosten zur Entfernung der zahlreichen Dellen an seinem Auto wird der Fahranfänger wohl sitzen bleiben.