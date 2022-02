A72: Lkw-Fahrer zu betrunken für Alkoholtest

Am Dienstag hat ein betrunkener Lkw-Fahrer in Fürth ein Flammeninferno verursacht. Am selben Tag zog die Polizei auf der A72 bei Hof einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr, der so betrunken war, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.