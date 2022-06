A72 bei Hof nach Lkw-Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Auf der A72 bei Köditz im Landkreis Hof hat sich am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22 Jahre alter Kurierfahrer gegen 14:30 Uhr am sogenannten "Saaleaufstieg" nahe des Autobahndreiecks Bayerisches Vogtland unterwegs, als er vermutlich wegen Müdigkeit in einen rechts neben ihm fahrenden Sattelzug krachte.

Trümmerfeld nach Unfall auf der A72 bei Hof

Der Kleintransporter verkeilte sich mit dem Auflieger und wurde mehr als 50 Meter weit mitgeschleift, bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Aus dem völlig demolierten Kleintransporter liefen etliche Liter Motoröl aus. Auf einer Strecke von mehr als 100 Metern verteilten sich zudem Trümmerteile über die Fahrbahn. Der 22 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 46 Jahre alte Fahrer das Sattelzugs blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn in Richtung A9 ist aufgrund von Reinigungsarbeiten voraussichtlich noch bis etwa 19 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich bis über die Landesgrenze nach Sachsen.