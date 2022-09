A70: Polizei zieht "rollende Zeitbombe" aus dem Verkehr

Im Rahmen einer Schwerlastverkehrskontrolle haben Polizisten am Freitag bei Scheßlitz im Landkreis Bamberg einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen. Laut den Beamten war der Lkw eine "rollende Zeitbombe".

Polizei stellt "erhebliche Mängel" an Lkw fest

Die Kontrolle fand am Vormittag auf dem Parkplatz "Giechburgblick" auf der A70 statt. Dabei stellten die Polizisten mehrere Verstöße gegen die Lenkzeiten sowie "erhebliche Mängel" am Lastwagen des 36 Jahre alten Fahrers fest. Demnach sei an neun Reifen des Gespanns keine messbare Profiltiefe mehr vorhanden gewesen. Teilweise sei so bereits der Unterbau sichtbar gewesen. Die Polizisten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.