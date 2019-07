A70: LKW durchbricht Mittelleitplanke

Der Lkw-Fahrer und zwei weitere Personen in einem Auto wurden laut Polizei leicht verletzt. Ein Reifenplatzer hatte zu dem Unfall zwischen Scheßlitz und Bamberg geführt.

Vollsperrung der A70

Die Autobahn war in beide Richtungen gesperrt. Der verunglückte LKW musste mit einem Kran geborgen werden. Der Verkehr Richtung Bayreuth wurde am Autobahnkreuz Bamberg umgeleitet. In der Gegenrichtung leitete die Polizei den Verkehr über den Rastplatz Giechburgblick an der Unfallstelle vorbei.