A70: Fahrerin abgelenkt - Kinder bei Unfall verletzt

Weil sie von ihren beiden zwei und fünf Jahre alten Kindern auf der Rückbank abgelenkt worden war, hat eine 24 Jahre alte Autofahrerin auf der A70 bei Stettfeld im Landkreis Haßberge die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Rettungsdienst brachte Kinder ins Krankenhaus

Wie die Verkehrspolizei Bamberg mitteilte, streifte das Fahrzeug am Sonntagabend zunächst die Mittelschutzplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn. Dann sei der Pkw in die Außenschutzplanke geprallt und schließlich in der Fahrbahnmitte zum Stehen gekommen. Während die 24-jährige Fahrerin unverletzt blieb, wurden beide Kinder leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Das nach Polizeiangaben schrottreife Auto musste angeschleppt werden. Die Unfallstelle sicherten die Freiwilligen Feuerwehren von Trunstadt und Viereth im Landkreis Bamberg.