A70 bei Thurnau: Lastwagenfahrer verursacht Auffahrunfall

Bei einem Überholvorgang eines Lastwagens ist es auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Thurnau-West und Kulmbach-Neudrossenfeld zu einem Auffahrunfall und einer farbverschmierten Fahrbahn gekommen.

Mit Farbe beladener Lkw übersieht Auto auf A70 bei Thurnau

Der 32-jährige Lastwagenfahrer hatte beim Überholen ein hinter ihm kommendes Auto übersehen, das auf den mit Farbe beladenen Transporter auffuhr. Bei dem Vorfall verteilte sich die Ladung über die Fahrbahn, sagte eine Sprecherin der Polizeieinsatzzentrale in Bayreuth dem Bayerischen Rundfunk. Die 21-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer kam ohne Verletzungen davon.

Zwei weitere Autos fahren in Stauende

In den Stau, der sich an der Unfallstelle bildete, fuhren im Anschluss noch zwei weitere Autos. Deren Fahrer wurden vor Ort medizinisch behandelt. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Bayreuth für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird vorläufig auf mehr als 70.000 Euro geschätzt.