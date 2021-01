05.01.2021, 13:34 Uhr

A70 bei Bamberg: Zwei neue Solarparks in Betrieb

In Bayern entstehen so viele große Solarparks wie in keinem anderen Bundesland. Auch an der A70 im Landkreis Bamberg sind zwei neue Felder in Betrieb gegangen. Die großen Anlagen sorgen aber auch für Kritik.