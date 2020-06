A70 bei Bamberg: LKW bleibt mit Kran an Autobahnbrücke hängen

Auf der A70 bei Bamberg hat sich der Kran eines Lastkraftwagens an der Autobahnbrücke zum Berliner Ring verkeilt. Der LKW blieb dadurch so stecken, dass die Vorderräder in der Luft hingen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rund 50.000 Euro Schaden

Da der Lastwagen unmittelbar vor der Brücke erst die Autobahn befahren hatte, sei das Fahrzeug noch mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Autobahn einspurig gesperrt

Die A70 ist derzeit (25.06.20, Stand 12.50 Uhr) einspurig Richtung Bayreuth gesperrt. Ein Bergungsunternehmen sowie die Autobahnmeisterei zur Absicherung der Unfallstelle sind vor Ort.