A70 bei Bamberg: Diebe stehlen Elektronik im Solarpark

Mit einer Beute im Wert von mindestens 100.000 Euro sind Diebe von zwei Solarpark-Baustellen an der Autobahn 70 bei Stadelhofen im Landkreis Bamberg geflohen. Sie hätten insgesamt 24 Schaltschränke mit Wechselrichtern abgeschraubt und entwendet, teilte die Polizei mit.

Kripo Bamberg ermittelt gegen Diebe auf Solarpark

Jeder dieser Schränke wiegt nach Polizeiangaben rund 150 Kilogramm. Die Diebe hätten mit einem Trennschleifer armdicke Kabel durchtrennt, um an die Beute zu kommen. Die Schränke hätten sie mit Hilfe eines Lastwagens abtransportiert. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei registriert häufiger Diebstähle auf Solarparks

Solarparks sind attraktive Anziehungspunkte für Diebe, zuletzt waren nach Angaben eines Polizeisprechers vor allem in Sachsen mehrere Fälle aufgefallen. Häufig haben es die Kriminellen auf die hochwertigen Wechselrichter oder wertvolle Kabel abgesehen. Was mit dem Diebesgut geschieht - darüber hat die Polizei in Oberfranken derzeit keine gesicherten Erkenntnisse.