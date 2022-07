A7: Auffahrunfall von zwei Reisebussen mit Schulkindern

Am Montagvormittag gegen elf Uhr musste ein Reisebus auf der A7 beim Autobahndreieck Allgäu abbremsen - denn: An einer Baustelle war ein Autofahrer in das Fahrzeug der Baustellenabsicherung gekracht. Das zog einen weiteren Unfall nach sich.

In den Bussen war Schulklassen unterwegs

Denn ein zweiter Reisebus kollidierte laut Polizei mit dem ersten Bus, der sein Tempo gedrosselt hatte. Die Ursache für diesen Unfall ist noch nicht geklärt. In den Bussen saßen jeweils mehr als 40 Personen. Die Busse sollen aus Österreich sein, bei den Passagieren soll es sich um zwei Schulklassen handeln. Bisher geht die Polizei von einer leicht verletzten Person aus.

Kilometerlanger Stau auf der A7

Die A7 war laut Polizei in Richtung Würzburg während der Unfallaufnahme gesperrt worden. Sowohl auf der A7 als auch auf der am Dreieck einmündenden A980 habe sich der Verkehr in der Folge über mehrere Kilometer gestaut.