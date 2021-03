A6: Tödlicher Unfall im Baustellenbereich bei Neuendettelsau

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Kleinbus auf der A6 zwischen Schwabach-West und Neuendettelsau in Richtung Heilbronn aus noch ungeklärter Ursache gegen 11.00 Uhr mit großer Wucht in einen Lkw am Ende eines Staus auf.

52-Jähriger stirbt an der Unfallstelle, Beifahrer schwer verletzt

Der 52-jährige Busfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Sein Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Lkws blieb nach Angaben der Polizei unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang derzeit.

Bergungsarbeiten dauern noch mehrere Stunden an

Die Autobahn ist derzeit in Richtung Heilbronn komplett gesperrt, die Bergung gestaltet sich aufwendig. Der Lkw war mit Rußpulver beladen, das sich auf der Autobahn verteilt hat. Zudem ist das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig.

Die A6 bleibt laut Polizei voraussichtlich bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt. Der Verkehr wird bei Schwabach-West ausgeleitet. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Bereits vergangene Woche schwerer Unfall auf A6

Am vergangenen Donnerstag war im Baustellenbereich auf der A6 ebenfalls ein Kleintransporter am Ende eines Staus nahezu ungebremst in einen Laster gerast. Dabei waren zwei Menschen ums Leben gekommen.