A6: Tödlicher Unfall bei Feuchtwangen

Tödlicher Unfall auf der Autobahn 6 bei Feuchtwangen: Nach Angaben der Polizei war der Mann am späten Sonntagnachmittag auf der A6 Richtung Heilbronn unterwegs. Etwa zwei Kilonmeter vor dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/ Crailsheim krachte der 23-Jährige mit seinem Wagen zuerst in die linke Leitplanke und anschließend frontal und fast ungebremst in die rechte Leitplanke.

Reanimation erfolglos

Rettungskräfte haben vergeblich versucht den Mann wiederzubeleben, er starb noch an der Unfallstelle. Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war zeitweise komplett gesperrt, auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.