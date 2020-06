A6 bei Nürnberg: 43-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Am Dienstagvormittag musste ein Lkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war, staubedingt abbremsen. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein dahinter fahrender 43-Jähriger in einem Mercedes Sprinter nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr ins Heck des Sattelzuges.

Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Der 43-jährige Fahrer wurde beim Aufprall eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Entgegen erster Mitteilungen von Zeugen hat das Unfallfahrzeug nicht gebrannt. Die A6 war zur Bergung des Verstorbenen komplett gesperrt und danach nur auf dem linken Streifen befahrbar.