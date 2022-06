A45 bei Alzenau: Sattelzug prallt in Autobahnmeisterei-Anhänger

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Sattelzugs bei einem Verkehrsunfall auf der A45 bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von BR24.

Lkw-Fahrer musst per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Laut Polizei war der Lkw-Fahrer gegen 10.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Gießen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Alzenau-Mitte war zu diesem Zeitpunkt die Autobahnmeisterei mit Arbeiten beschäftigt, welche durch einen Laster mit einem Verkehrssicherungsanhänger abgesichert wurden. Der Sattelzug-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät. Er prallte nahezu ungebremst in den Sicherungs-Anhänger der Autobahnmeisterei. Bei dem Zusammenstoß wurde der Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Alzenau, Kahl und Karlstein mussten hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um den verletzten Mann zu befreien. Anschließend musste er mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Sowohl am Lastwagen und auch am Verkehrssicherungsanhänger der Autobahnmeisterei, sowie an der Zugmaschine des Sattelzuges entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Der Gesamtschaden summiert sich im sechsstelligen Bereich, so die Polizei. Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über die Anschlussstelle Alzenau-Mitte umgeleitet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich in den Nachmittag hin, so die Polizei.