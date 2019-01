A400M wird auch in Bayern stationiert

Die Bundeswehr will den Transportflieger A400M künftig außer in Niedersachsen auch in Bayern stationieren. Geplant ist, dass die für die Versorgung der deutschen Militäreinsätze im Ausland eingesetzten Flugzeuge auf dem Fliegerhorst in Lagerlechfeld südlich von Augsburg stehen werden. Das hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Nachmittag bei einem Besuch in Niedersachsen bekanntgegeben.

Bisher ist der einzige A400M-Standort in Niedersachsen

Die CDU-Politikerin informierte sich auf dem Fliegerhorst in Wunstorf bei Hannover über die Fortschritte bei der Auslieferung des Militärtransporters. Wunstorf ist bisher der einzige A400M-Standort. Bisher wurden nach Angaben der Luftwaffe 25 von 53 Maschinen an die Truppe ausgeliefert. Die Bundeswehr bezeichnet die Flugzeuge als Rückgrat des Lufttransportes.

Der A400M gilt als modernster Militärtransporter der Welt. Das Projekt wird allerdings von technischen Problemen geplagt. Bei der Auslieferung kam zu jahrelangen Verzögerungen. Die Kosten stiegen gegenüber der ursprünglich veranschlagten Summe nach letzten Angaben um mindestens 1,5 Milliarden Euro.