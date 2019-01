A400M-Stationierung: Freude in Landsberg, Skepsis im Landkreis

Während die geplante Stationierung von A400M-Flugzeugen auf dem Fliegerhorst Lechfeld in Schwaben überwiegend positive Reaktionen ausgelöst hat, überwiegen in Oberbayern Skepsis und Kritik. So ist Manfred Menhard, Bürgermeister von Scheuring im Landkreis Landsberg am Lech, empört über die Art und Weise, wie er von der Entscheidung erfahren hat: nämlich aus den Medien.

Scheurings Bürgermeister fürchtet schwere Zeiten für seine Gemeinde

Diese Art der Kommunikation über eine derart wichtige Entscheidung sei nicht in Ordnung, so Menhard im BR-Interview. Auch wenn die Stationierung des Transall-Nachfolgers A400M erst bis 2025 im Lechfeld erfolgen soll, befürchtet er schon heute schwere Zeiten auf seine Gemeinde zukommen: Scheuring liegt im Osten des Flugplatzes, also dürfte in diese Richtung auch hauptsächlich gelandet und gestartet werden. Viele neue Arbeitsplätze verspricht er sich nicht von der Stationierung des Airbus-Transporters in seiner direkten Nachbarschaft.

Weils Bürgermeister hofft auf positive wirtschaftliche Folgen

Auch Menhards Kollege in der Gemeinde Weil (ebenfalls Landkreis Landsberg am Lech), Christian Bolz, erfuhr aus der Presse von der Entscheidung. Eine Belastung sei der Flugbetrieb, der ja wohl auch wieder rund um die Uhr erfolgen dürfte, so oder so, sagt Bolz. Er hofft nun auf positive wirtschaftliche Folgen, gerade im Hinblick auf die geplante Entwidmung des Fliegerhorstes im nahen Penzing.

Das für den Flugbetrieb notwendige Wissen ist aus Bolz' Sicht in der Region vorhanden. Der Flugplatz Lechfeld könnte deshalb neue Firmen auf das frei werdende Gelände nach Penzing locken, hofft er. So entstünden weitere neue Arbeitsplätze. Bolz plädiert dafür, dass sich die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden zusammensetzen und über eine gemeinsame Haltung in der Frage beraten.

Landsbergs OB: Stationierung hat Strahlkraft für gesamte Region

Der Landsberger Oberbürgermeister Matthias Neuner bewertet die Entscheidung für das Lechfeld durchweg positiv – sie habe Strahlkraft für die ganze Region. Besonders Landsberg habe eine enge und lange Beziehung zum Militär, durch die Stationierung des Airbus-Transporters sei das Militär weiter präsent und bringe vermutlich auch zusätzliche Arbeitsplätze. Da Landsberg weit genug weg vom Lechfeld liege, sehe er den Fluglärm weniger problematisch.

Vorfreude beim Neuburger Geschwader

In der für den Flugplatz Lechfeld zuständigen Kaserne in Neuburg an der Donau wird die Entscheidung für die Stationierung des A400M in Schwaben begrüßt. Das Geschwader aus Neuburg hatte zuletzt nur noch sporadisch den Flugplatz genutzt. Ob und in welchem Umfang sich Neuburg weiter um das Lechfeld kümmern soll, ist offenbar bundeswehrintern noch nicht geklärt.