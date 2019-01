A400M auf dem Lechfeld: Bürgermeister sieht Chance für Region

Die Bundeswehr will in Bayern einen zweiten Standort für den A400M eröffnen. Der Bürgermeister von Klosterlechfeld, Rudolf Schneider, sieht in den Plänen ein positives Signal. Im BR-Interview sagte er, das Vorhaben bringe der Region interessante Perspektiven. Schneider nannte den A400M ein "fliegendes IT-Waffensystem", das mit noch mehr Technologie als die Kampfjets vom Typ Eurofighter ausgestattet sei.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass im Zusammenhang mit der Stationierung der neuen Transportflugzeuge hochwertige Ausbildungs- und Arbeitsplätze auf dem Lechfeld entstehen werden. Zur Diskussion über Fluglärm sagte er, der A400M habe nicht das gleiche Lärmpotenzial wie andere Maschinen. Von daher gehe er davon aus, dass die Bevölkerung die Stationierung der neuen Maschinen annehmen werde.

500 Stellen sollen geschaffen werden

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen auf dem Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg 170 Millionen Euro investiert und 500 neue Dienstposten geschaffen werden. Demnach sollen ab dem Jahr 2025 insgesamt 13 Maschinen des Typs A400M auf dem Lechfeld stationiert werden.

Der A400M gilt als modernster Militärtransporter der Welt. Er hat allerdings immer wieder auch mit technischen Problemen für Schlagzeilen gesorgt. Und die Kosten - gemessen an der ursprünglich veranschlagten Summe - stiegen zuletzt um rund 1,5 Milliarden Euro.