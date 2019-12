A3-Vollsperrung nach Unfall - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Die A3 Regensburg-Nürnberg ist bei Neumarkt in der Oberpfalz nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen für mehrere Stunden gesperrt gewesen.

Unfallverursacher im Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Lkw auf einen zweiten auf, der verkehrsbedingt langsamer unterwegs war, und schob diesen auch noch auf einen dritten Lkw. Der 41 Jahre alte Unfallverursacher wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung am Unfallort durch einen Notarzt wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht.

Langer Stau durch Autobahnsperre

Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Während der Rettung des Lkw-Fahrers sowie der Bergung der drei ineinander verkeilten Lastwagen wurde die Autobahn ab der Anschlussstelle Neumarkt-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. Zwischenzeitlich bildete sich ein kilometerlanger Stau. Anderen Verkehrsteilnehmern, die in Richtung Nürnberg unterwegs waren, wurde geraten, den Raum Neumarkt weit zu umfahren. Erst gegen 11 Uhr konnte die Autobahn-Sperre aufgehoben werden.