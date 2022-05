A3-Vollsperrung am Wochenende: Extreme Verkehrsbehinderungen

Von Samstagabend (21.5.) 20:00 Uhr an wird die A3 zwischen Passau und Nürnberg im Großraum Regensburg in beide Richtungen bis Sonntagnachmittag (22.5.) circa 16:00 Uhr gesperrt sein.

Grund dafür ist der planmäßige sechsspurige Ausbau auf dem 15-Kilometer langen Teilabschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof. Die Verantwortlichen rechnen mit deutlich längeren Fahrtzeiten und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Grund: Träger für zwei Brückenneubauten werden eingehoben

In Fahrtrichtung Passau wird die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Wörth a.d.D./Wiesent über knapp 25 Kilometer gesperrt. In Fahrtrichtung Nürnberg erstreckt sich die Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Rosenhof und dem Autobahnkreuz Regensburg über knapp 15 Kilometer. Der konkrete Grund für die Sperrung am Wochenende ist der Einhub von Trägern für zwei Brückenneubauten.

Verkehr wird durch Regensburg umgeleitet

Der Verkehr wird laut Autobahn Südbayern auf mehreren Routen durch das Stadtgebiet Regensburg und den Landkreis Regensburg geführt. Alternativ dazu werden zwei weiträumige Umfahrungen empfohlen.

Auf der Strecke Passau-Hof führt die Umfahrungsempfehlung ab der Anschlussstelle Straubing (A 3) über die B 20 und die B 85 zur Anschlussstelle Schwandorf-Mitte (A 93). Auf der Strecke Passau-Nürnberg führt die Umfahrungsempfehlung ab dem Autobahndreieck Deggendorf über die A 92, die B 15n und die A 93 zum Autobahnkreuz Regensburg.

In verkehrsarmen Zeiten würden die Umfahrungen nur circa 15 bis 30 Minuten länger dauern. Da aber auch auf den Ausweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Verzögerungen zu rechnen ist, dürfte dies deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Empfehlung: Gänzlich auf Autofahrten verzichten

Um lange Staus und Wartezeiten zu verhindern, empfiehlt Josef Seebacher, Pressesprecher von Autobahn Südbayern, während der Zeit der Vollsperrung gänzlich auf Autofahrten zu verzichten: "Wenn es irgendwie geht, sollte man nicht ins Auto steigen. Das würde auch denen, die zum Beispiel Krankenwägen unbedingt fahren müssen, die Arbeit erleichtern." Laut Seebacher sei mit dem größten Verkehrsaufkommen ab Sonntagvormittag zu rechnen. Die Stadt Regensburg passt während der Sperrung erneut ihre Ampelschaltungen an, um den Verkehrsfluss zu erleichtern.

Kurz vor den Sommerferien in Bayern wird die A3 vom Abend des 23. Juli, ebenfalls ein Samstag, bis zum 24. Juli nachmittags, erneut gesperrt sein. Genauso wie am 22. und 23. Oktober zur gleichen Zeit.