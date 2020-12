A3: Unfall und tonnenweise Bananen

Ein Kühllaster hat die Schutzwand einer Baustelle auf der Autobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt Nord durchbrochen und ist umgestürzt.

Umladen kostete Stunden

Weil die Ladung, mehrere Tonnen Bananen, nicht beschädigt war, muss sie per Hand ausgeladen werden, bevor die komplizierte Bergung beginnen kann, so die Polizei. Der Lastwagen blieb nach dem Sturz in die Baustelle auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Die Lage des Lastwagens ist für das Bergungsteam zudem schwer zugänglich. Laut Polizei soll sich die Bergung deshalb voraussichtlich bis zum späten Nachmittag hinziehen. Bis zu deren Abschluss ist die Lkw-Spur im Baustellenbereich gesperrt. Warum der Fahrer von der Autobahn abgekommen war, ist derzeit noch unklar.