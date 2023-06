A3 und A92 am kommenden Wochenende gesperrt

Von Samstagabend bis Sonntag müssen Autofahrer auf der A3 und der A92 in Niederbayern Umwege in Kauf nehmen. Beide Autobahnen werden für jeweils eineinhalb Tage gesperrt. Grund sind Bauarbeiten bei Pilsting im Kreis Dingolfing-Landau und Pocking im Kreis Passau. Hier ist vor allem der Grenzverkehr betroffen.

Neue Brücke bei Pilsting wird eingehoben

Eine neue Geh- und Radwegbrücke soll ab Herbst die A92 bei Pilsting überspannen. Dafür werden Spannbetonfertigteile eingehoben. Für die Arbeiten wird laut Autobahndirektion Südbayern eine Vollsperrung von Samstag ab 20.30 Uhr bis Sonntag 14 Uhr notwendig sein.

Der Verkehr wird an den Anschlussstellen vor und nach der Baustelle ausgeleitet. In Fahrtrichtung Deggendorf ist Landau an der Isar die entsprechende Ausfahrt, in Richtung München ist es Wallersdorf West. Die Umleitung ist beschildert.

Baustelle für neues Autobahnkreuz bei Pocking

Auch die A3 wird am Wochenende gesperrt sein. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Anschlussstelle Pocking im Landkreis Passau und der Ausfahrt Suben/Schärding auf österreichischer Seite in beiden Fahrtrichtungen. Die Sperre wird voraussichtlich von Samstagabend 20 Uhr bis Sonntag 18 Uhr dauern.

Wie Christian Eberl von Autobahn GmbH in Deggendorf auf BR24-Anfrage mitteilte, sind die jeweiligen Umleitungen in beiden Richtungen durch eine Zusatzbeschilderung ausgewiesen.

Auch an der A3 ist eine Brücke Grund für die Sperrung. Die im Bau befindliche A94 soll in einem neuen Autobahnkreuz bei Pocking über die A93 führen. Der Beton ist gegossen und ausgehärtet. Dieses Wochenende werden deshalb das Traggerüst und die Schalung abgebaut.