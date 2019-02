A3: Sieben Männer in Kühlanhänger eingeschleust

Passauer Bundespolizisten haben nach einem Hinweis der Landespolizei eine Schleusung aufgedeckt. Wie erst am Mittwoch öffentlich wurde, wurden am Dienstagvormittag zunächst sieben Personen gemeldet, die zu Fuß auf dem Standstreifen der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Iggensbach im Landkreis Deggendorf unterwegs waren. Streifen der Bundespolizei stellten fest, dass sie keine gültigen Einreisedokumente hatten und illegal ins Land gekommen waren.

Gefährlicher Transport in einem Kühlanhänger

Nach bisherigen Ermittlungen ist auch klar, dass die Gruppe in einem auf einem Parkplatz abgestellten griechischen Kühlanhänger nach Deutschland transportiert worden war. Die Zugmaschine war zunächst nicht zu finden, kam jedoch wenig später zum Parkplatz zurück. Der Fahrer, ein 66 Jahre alter Grieche, gab auf Nachfrage der Beamten an, mit seiner Zugmaschine aufgrund eines technischen Defekts zur nächsten Werkstatt gefahren zu sein. Von den Personen auf der Ladefläche seines Lastwagens will er nichts gewusst haben.

Anhänger komplett ausgeräumt

Bei den Passagieren handelt es sich laut Polizei um vier minderjährige Afghanen, einen minderjährigen Pakistaner und zwei erwachsene Männer aus Bangladesch. Da es nicht sicher war, ob sich noch weitere Menschen auf dem voll beladenen Sattelauflieger befanden, wurde er auf Dienststelle der Bundespolizei mithilfe des Passauer THW komplett leergeräumt. Außer Kiwis hatte er jedoch nichts mehr an Bord.

Wo sind die Schleuser? Ermittlungen dauern an

Die fünf Minderjährigen wurden inzwischen an das zuständige Jugendamt übergeben, die beiden Erwachsenen aus Bangladesch nach Österreich zurückgebracht. Die Bundespolizei Passau hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintermännern der Schleusung übernommen.