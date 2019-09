A3 nach Unfall mit drei Lkw stundenlang gesperrt

Auf der A3 sind am späten Nachmittag kurz nach der Anschlussstelle Wörth an der Donau drei Sattelschlepper zusammengekracht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die A3 wegen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Regensburg für mehrere Stunden gesperrt. Inzwischen wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Auch eine Umleitung ist eingerichtet.

Ein Lkw-Fahrer schwer verletzt

Die drei Lkw waren im dichten Verkehr aufeinander aufgefahren. Die genaue Ursache sei noch unklar, so die Polizei. Bei dem Unfall wurde ein LKW-Fahrer schwer verletzt, ein weiterer erlitt leichte Verletzungen.

Der Polizei zufolge kann es wegen anfahrender Rettungskräfte auch in Fahrtrichtung Passau zu Behinderungen kommen.