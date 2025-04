A3 nach Lastwagenunfall erneut gesperrt - Fahrer schwer verletzt

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn A3 ist einer der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die A3 ist Richtung Nürnberg zwischen Würzburg-Randersacker und der Auffahrt Rottendorf gesperrt und wird das auch noch einige Stunden bleiben.

Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 12:30 Uhr mit seinem Sattelzug auf einen stehenden Lkw auf und schob diesen auf einen weiteren Sattelzug auf. Der 44-jährige Fahrer des mittleren Lkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Laut Polizei zeigte ein freiwilliger Atem-Alkoholtest beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Wert von rund 0,5 Promille. Nachdem er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, muss er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen, wie es heißt.

A3 für Stunden gesperrt

Die A3 soll voraussichtlich noch bis 19 Uhr gesperrt bleiben, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen "auslaufender Ladung" aus einem der Unfallfahrzeuge müsse zudem die Fahrbahn umfangreich gereinigt werden. Auf BR-Nachfrage sagte ein Polizeisprecher, es handle sich dabei um Pflanzenöl.

Der ADAC rechnet derzeit mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde und empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Auf den Ausweichstrecken U97 und U99 staut es sich ebenfalls.

Eine Reihe von Unfällen am Freitag

Nach mehreren Unfällen am Freitag mit teils schwer verletzten Personen und insgesamt mehr als neun Stunden Sperrung war die A3 in der Nacht gerade erst wieder freigegeben worden. Zuvor hatte sich an der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart) am Freitagabend ein weiterer Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen ereignet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Fünf der insgesamt 20 Insassen seien dabei leicht verletzt worden.

Mit hoher Geschwindigkeit ins Stauende

Am frühen Freitagnachmittag hatte sich zunächst bei Helmstadt (Kreis Würzburg) ein Unfall ohne Verletzte ereignet. Im Urlaubsverkehr bildete sich ein Stau. Ein Autofahrer übersah offenbar das Stauende und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die wartenden Fahrzeuge auf. Sieben weitere Autos wurden beschädigt. Zehn Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, zwei von ihnen schwer.

Am Freitag war in Bayern der letzte Schultag vor den Osterferien. Auch deshalb sind an diesem Wochenende mehr Reisende auf den Autobahnen im Land unterwegs.

Mit Informationen von Reuters und dpa