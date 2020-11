A3 bei Würzburg: Ungebremst in Baumstamm-Transporter gefahren

Fahrer aus Tschechien schwerstverletzt

Am Steuer des Kleintransporters saß ein 53-Jähriger aus Tschechien. Er wurde durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Autobahn für Stunden gesperrt

Am Kleintransporter entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei der Bergung halfen unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Randersacker, Eibelstadt und Rottendorf. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet.Die A3 blieb in Fahrtrichtung Nürnberg für mehrere Stunden gesperrt.