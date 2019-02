A3 bei Würzburg: Sperrung und schwierige Bergung nach Lkw-Unfall

Polizei: Bergungsarbeiten "schwierig und umfangreich"

Weil sich die beschädigten Fahrzeuge und das zugehörige Trümmerfeld über alle drei Fahrspuren erstrecken, gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen als schwierig und umfangreich. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Rettungsdienst war vor Ort und auch die örtlichen Feuerwehren unterstützen die Arbeit der Polizei. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei bisher keine detaillierte Aussage treffen, der Schaden wird sich aber auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Langer Rückstau auf der A3, Staus in Würzburger Stadtgebiet

Mit der Unfallaufnahme ist die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried betraut. Auch Beamte der Würzburger Polizei waren im Einsatz, um unter anderem am Greinbergknoten sowie an weiteren verkehrsträchtigen Punkten im Würzburger Stadtgebiet verkehrslenkend einzugreifen. Trotz sofort eingeleiteter Ab- sowie Umleitungsmaßnahmen bildete sich auf der Autobahn ein langer Rückstau. Auch die Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet forderte am Montagabend die Geduld der Autofahrer.