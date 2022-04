A3 bei Würzburg: Lkw-Fahrer sticht nach Streit auf Mann ein

Erst ein Streit, dann eine Schlägerei und schließlich eine Messerstecherei: Am Samstagabend sind an der Rastanlage Würzburg-Süd an der A3 drei Lkw-Fahrer aneinandergeraten. Nach Angaben der Polizei kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Lkw-Fahrer sticht mit Messer auf Kontrahent ein

Zwei der Männer sind sich kurze Zeit später erneut begegnet. Ein 36-Jähriger soll plötzlich ein Küchenmesser gezogen und damit mehrfach auf Kopf und Oberkörper seines Kontrahenten eingestochen haben. Der gleichaltrige Mann wurde dabei schwer verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Lastwagen versperren dem Angreifer den Fluchtweg

Der Angreifer hat noch versucht, mit seinem Kleintransporter zu flüchten. Doch andere Lkw-Fahrer haben mit ihren Fahrzeugen die Ausfahrt blockiert und seine Flucht so verhindert. So konnten die Streifen der Würzburger Polizei den Mann noch vor Ort festnehmen. Laut Polizei hatte er 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Angreifer ist in Untersuchungshaft

Das Messer haben die Polizisten gefunden und sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 36-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zu den Hintergründen der Tat.