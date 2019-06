A3 bei Würzburg-Heidingsfeld: Mehrere Lkw brennen nach Unfall

Laut Polizeipräsidium Unterfranken ereignete der Unfall kurz nach 14.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Würzburg/Kist und Würzburg/Heidingsfeld. Ein rumänischer Sattelzug war in Richtung Nürnberg unterwegs, als der Fahrer offenbar das dortige Stauende nicht oder zu spät erkannte. Es kam zum Auffahrunfall, woraufhin die zwei vorausfahrenden Gespanne und ein Klein-Lkw zusammengeschoben wurden. Unmittelbar nach der Kollision gingen die drei beteiligten Sattelzüge in Flammen auf. Die jeweiligen Insassen konnten sich ins Freie retten. Der Fahrer des rumänischen Lastwagens wurde schwer und fünf Personen aus den anderen Fahrzeugen leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.