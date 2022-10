A3 bei Waldaschaff: Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall

In der Nacht auf Freitag hat sich auf der A3 bei Waldaschaff im Landkreis Aschaffenburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei kam ein 57-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

In Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, war der 57-Jährige mit seinem Auto um 0.50 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich auf dem Abhang, rutschte etwa 80 Meter über die Fahrbahn und kam auf der mittleren Fahrspur auf dem Dach zum Liegen.

Autofahrer überlebt die Folgen des Unfalls nicht

Der 57-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die örtliche Feuerwehr geborgen werden. Nach einer sofort eingeleiteten Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt musste der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb der Mann kurze Zeit später, so die Polizei.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Die A3 war bis 4.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn in Fahrtrichtung Nürnberg vollgesperrt.