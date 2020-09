A3 bei Rohrbrunn: Transporter kippt beim Überholen auf Auto

Auf der A3 bei Rohrbrunn hat es einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gegeben. Ein Transporter streifte beim Überholen ein Auto und kippte dann auf den Pkw. Die A3 war in Fahrtrichtung Frankfurt für die Zeit der Aufräumarbeiten gesperrt. Mittlerweile meldet die Polizei einen weiteren Unfall zwischen Marktheidenfeld und Rohrbrunn.

Lkw-Fahrer übersieht Auto wohl beim Ausscheren

Zunächst war laut Polizeipräsidium der Fahrer eines Transporters auf der A3 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn unterwegs. Er wollte von der rechten Spur auf die mittlere Spur wechseln, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Als er ausscherte, übersah er ein Auto das wohl auf gleicher Höhe auf der mittleren Spur fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, gerieten nach rechts und stießen gegen die Außenleitplanke. In der Folge kippte der Transporter auf das Auto.

Beide Fahrer bei Unfall verletzt

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Transporters wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.

Zwei Lkw brennen auf der A3 bei Rohrbrunn: Vollsperrung

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet, hat es zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn kurz darauf einen weiteren Unfall gegeben. Infolge dessen stehen zwei Lkw im Vollbrand. Auch die Lärmschutzwand am Rand der A3 soll Feuer gefangen haben. Die A3 ist in beide Richtungen komplett gesperrt.