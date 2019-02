A3 bei Regensburg: Sperrung wegen Brückenabrissen

Rund 5.700 Tonnen Stahl und Beton werden abgebrochen

Die Abbrucharbeiten sollen am Sonntag gegen 14 Uhr beendet sein. Bis dahin werden laut Autobahndirektion insgesamt 5.550 Tonnen Beton und 215 Tonnen Stahl abgebrochen. 15 Abbruchbagger sind wieder im Einsatz, vier Radlader und Radbagger verladen die Trümmerteile anschließend auf sechs Lkw, die sie zu Zwischenlagerflächen neben den Brückenbaustellen bringen. Transportpausen nutzt die Autobahnmeisterei, um Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrbahnen durchzuführen.

Drei weitere Sperren

Im Laufe des Jahres sind noch drei weitere Sperrungen der A3 geplant: und zwar am 25. und 26. Mai, am 20. und 21. Juli sowie am 30. November und 1. Dezember. Dann werden unter anderem Gerüste und Träger erst ein- und später dann ausgehoben. Ende November sollen an der Stelle der alten Brücken neue stehen. Diese sollen dann genug Spannweite haben, um sechs Spuren der Autobahn zu überqueren.