A3 bei Regensburg: Polizei macht Jagd auf Temposünder

Offenbar haben sich die Autofahrer, die die A3 regelmäßig benutzen, an die Großbaustelle gewöhnt. Denn immer weniger halten sich mittlerweile an die dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie die Beamten beobachtet haben. Jetzt will die Polizei dagegenhalten – mit einem Blitzermarathon: Zwei Wochen lang, bis zum 20. Januar, werden auf dem Autobahnabschnitt Temposünder intensiv verfolgt.

Wenn sich alle an Tempo 80 halten, sinkt nicht nur die Unfallgefahr. Dann gibt es auch weniger Staus, sagt die Polizei.

Ostbayerns meistbefahrene Autobahn

Die A3 bei Regensburg ist der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt in ganz Ostbayern. Mehr als 79.000 Fahrzeuge täglich werden hier gezählt. Seit Baubeginn gibt es dort immer wieder Staus.

Die Autobahn wird zwischen Regensburg und Rosenhof auf einer Länge von 15 Kilometern sechsspurig ausgebaut. Die Baumaßnahmen dauern noch bis zum Jahr 2024.