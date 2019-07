A3 bei Regensburg nach Vollsperrung wieder frei

Nach der Vollsperrung der A3 bei Regensburg über Nacht ist die Autobahn jetzt wieder freigegeben, das teilte dei Autobahndirektion Südbayern mit. In Richtung Passau fließt der Verkehr bereits seit 12.20 Uhr wieder, die Freigabe in Richtung Nürnberg folgte um 13.40 Uhr.

Arbeiten an querenden Brücken

Die planmäßige Sperre über Nacht zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Rosenhof war nötig gewesen, weil im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A3 umfangreiche Arbeiten an zwei Brücken stattfinden mussten. So wurden fünf 55 Meter lange Träger für den Neubau der querenden Brücke Kreuzhofstraße eingehoben sowie die Schalung und Gerüste an der neuen Brücke Unterislinger Weg abgebaut. Beide Brücken sollen noch diesen Herbst fertiggestellt werden.

Die Sperre nutzten die Autobahnmeistereien zusätzlich für Instandhaltungsmaßnahmen und Mäharbeiten, um zusätzliche Einschränkungen für Autofahrer zu vermeiden.

Ende November erneut Vollsperrung

Die nächste Vollsperrung ist für den 30. November geplant. Die Bauarbeiten zum sechsspurigen Ausbau auf einer Länge von rund 15 Kilometern dauern noch bis voraussichtlich 2024.