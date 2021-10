A3 bei Regensburg muss erneut für den Verkehr gesperrt werden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.-31.10.2021) muss die A3 zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Ost und Regensburg-Burgweinting für den Verkehr gesperrt werden. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund ist die Verkehrsumlegung auf der Bahnbrücke Burgweinting.

Sperrung dauert voraussichtlich acht Stunden

Es müssen Markierungen aufgetragen und Schutzwände aufgestellt werden, dies sei im fließenden Verkehr nicht möglich, so ein Sprecher. Die Sperrung tritt am Samstag ab circa 22 Uhr in Kraft und dauert bis Sonntag, 6 Uhr. Zuerst wird der Verkehr in Richtung Nürnberg gesperrt, anschließend auch in Richtung Passau.

Verkehr muss umgeleitet werden

Die Umleitung für die Fahrtrichtung Nürnberg führt ab der Anschlussstelle Regensburg-Ost auf der Umleitungsstrecke U36a über Max-Planck-Straße/B15, Odessa-Ring und Landshuter Straße zur Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting.

In Richtung Passau verläuft die Umleitung entlang der U65 über Franz-Josef-Strauß-Allee, Landshuter Straße, Odessa-Ring und Max-Planck-Straße/B15 zur Anschlussstelle Regensburg-Ost.

Nächste Brücke wird abgerissen

Außerdem wird die Brücke Hadamarstraße/Rotsäulenweg über die A3 zwischen Regensburg und Pentling abgebrochen und neugebaut. Die Arbeiten hierzu haben am Montag (25.10.2021) begonnen und werden bis Ende 2022 andauern.

Ab dem 2. November 2021 bis zur Fertigstellung der neuen Brücke ist die Verbindung voll gesperrt. Die alte Brücke wird im November abgebrochen. Auch hier muss der Verkehr umgeleitet werden.

Ausbau soll 2024 abgeschlossen sein

Die A3 wird bis 2024 auf rund 15 Kilometern zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof sechsstreifig ausgebaut. Die Kosten betragen rund 290 Millionen Euro.