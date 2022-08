A3 bei Nürnberg: Verkehrsunfall mit mehreren Autos

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Altdorf und Nürnberg: Zwischen den Autobahnkreuzen Altdorf und Nürnberg hat sich am Samstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An dem Unfall kurz nach dem Parkplatz Ludergraben waren laut Polizeisprecher mindestens zwei Pkw beteiligt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Über Verletzungen der Unfallbeteiligten gibt es derzeit noch keine genauen Informationen. Ein Polizeisprecher sagte dem BR aber, dass niemand lebensgefährlich verletzt sei. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, allerdings nur als Vorsichtsmaßnahme, niemand musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Herrenloser Hund auf A3

Nach dem Unfall lief zudem ein herrenloser Hund auf die Fahrbahn. Diesen konnte die Polizei jedoch einfangen. Die A3 war in Fahrtrichtung Nürnberg vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr wird mittlerweile an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Aufräumarbeiten dauern an.