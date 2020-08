A3 bei Mainaschaff: Wohnwagen bei Auffahrunfall völlig zerstört

Am Freitag wurde auf der A3 bei Mainaschaff ein Wohnwagen komplett zerstört. Grund dafür war ein Auffahrunfall. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro. Gegen 9.30 Uhr war eine 24-Jährige auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt mit ihrem Wagen in das Heck eines auf der mittleren Spur fahrenden Wohnwagen-Gespanns geprallt und anschließend mit der Mittelleitplanke kollidiert. Aufgrund der Kollision hatte sich der Wohnwagen von dem Auto gelöst, das ihn zog. Der Wohnwagen wurde durch den Aufprall komplett zerstört.

Unfallverursacherin leicht verletzt

Die Insassen des Autos, das den Wohnwagen zog, blieben unverletzt. Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Die Autos und die Überreste des Wohnwagens wurden abgeschleppt. Die A3 bei Mainaschaff war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten für etwa 40 Minuten komplett gesperrt.