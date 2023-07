A3 bei Biebelried: Lkw reißt 100 Meter Leitplanke nieder

Dienstagfrüh ist ein 59-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der A3 von der Fahrbahn abgekommen und frontal auf einen Fahrbahnteiler geprallt. Der Polizei zufolge überfuhr der die dortigen Aufpralldämpfer und zerstörte noch etwa 100 Meter Leitplanke, bis er zum Stehen kam. Gegen 07.15 Uhr war der 59-jährige Fahrer mit seinem Lkw auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Biebelried wollte er gerade auf die A7 abbiegen. Beim Wechseln auf die dortige Nebenfahrbahn verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Sattelzug und prallte mit voller Wucht auf den dortigen Fahrbahnteiler. Der Mann blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurde jedoch der Dieseltank aufgerissen und Fahrzeugtrümmer verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise war noch ein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Durch den Unfall und die aufwändigen Aufräum- und Säuberungsarbeiten bildete sich zeitweise ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Randersacker. Die Freiwillige Feuerwehr Randersacker war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Bergungsarbeiten sollen erst am Abend beginnen

Nach Polizeiangaben gestaltet sich die Bergung sehr schwierig und wird sich noch bis in die Nacht hineinziehen. Die Einsatzkräfte wollen den eingeklemmten Laster erst am Abend bergen. Gegen 20 Uhr werden zwei Kräne erwartet, die den Sattelzug herausheben sollen. Dafür muss die A3 voll gesperrt werden, so die Polizei.

Die Ladung bestand aus 16 Tonnen Kunststoffgranulat. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 75.000 Euro geschätzt.