Rauch über der Autobahn: A3 bei Altdorf nach Lkw-Brand gesperrt

Der Himmel über der Autobahn A3 bei Altdorf ist heute voller Rauch. Er stammt von einem brennenden Lastwagen. Der Sattelschlepper war zwischen den Anschlussstellen Oberölsbach und Altdorf/Burgthann in Fahrtrichtung Nürnberg in Brand geraten. Die Autobahn ist in dem Bereich gesperrt. Das betrifft nach Angaben der Polizei die Fahrtrichtung von Regensburg nach Nürnberg.

Starke Rauchentwicklung

Der Brand konnte inzwischen gelöscht werden, aber die Sperrung bleibt vorerst bestehen, sagte Polizeisprecher Stefan Bauer dem Bayerischen Rundfunk. Nach seiner Darstellung hat der Auflieger des Lastwagens aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen. Vermutlich habe der Lkw Batterien oder Elektrogeräte geladen, deshalb habe sich durch den Brand zeitweise sehr viel Rauch entwickelt, so der Polizeisprecher. Der Verkehr werde ab der Anschlussstelle Oberölsbach umgeleitet.