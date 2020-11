A3-Baustelle bei Metten verschwindet - Tempolimit bleibt

Auf der A3 bei Metten im Landkreis Deggendorf wird heute der Rückbau der Baustellenverkehrsführung beendet. Das hat die Autobahndirektion Südbayern auf BR-Anfrage bekanntgegeben.

Da nach dem Abbau der Baustellenverkehrsführung noch die Mittelstreifen-Teilung fehlt, gilt auf dem Teilstück der A3 noch voraussichtlich bis Mitte nächster Woche Tempo 80.

Über zehn Millionen Euro Gesamtkosten

Seit März 2020 wurde auf und an der A3 rund um die Anschlussstelle Metten gearbeitet. Auf dem rund dreieinhalb Kilometer langen Abschnitt wurde die Fahrbahn wegen Betonschäden erneuert.

Parallel zu den Straßenbauarbeiten wurden auch Instandhaltungsarbeiten an den Brücken durchgeführt. So wurden beispielsweise an der Donaubrücke Metten die Fahrbahnübergangskonstruktionen im Bereich der Mittelkappe repariert sowie zahlreiche Betonschäden ausgebessert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 11,5 Millionen Euro und liegen damit im vorgesehenen Kostenrahmen.