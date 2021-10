A3-Autohof Strohofer gleich mehrfach ausgezeichnet

In einer Umfrage verliehen die Leser der Fachzeitschriften "Autohof Guide" und "Unterwegs" dem Autohof Strohofer an der A3 Top-Platzierungen. Am Donnerstag wurden die Auszeichnungen in München verliehen. Die Leser wählten den Autohof zum "Lieblingsautohof". Außerdem erreichte der Autohof in den Kategorien "Familie" und "Wohnmobil" Platz 1. Insgesamt erhielt der Autohof der Familie Strohofer sieben Auszeichnungen.

Spitzenreiter unter 229 Autohöfen

Seit November 2020 konnten die Leser der Fachpublikationen "Autohof Guide" und "Unterwegs in verschiedensten Kategorien die besten Autohöfe 2021 bestimmen. Zu den weiteren Kategorien zählten unter anderem Service, Gastronomie, Innovation und sicheres Parken. An der Wahl haben neben LKW-Fahrern auch viele Geschäfts- und Urlaubsreisende, sowie Familien, die mit PKW, Wohn- und Reisemobil oder dem Zweirad unterwegs waren, teilgenommen. 229 Autohöfe standen insgesamt zur Auswahl, mehr als 15.000 Stimmabgaben kamen am Ende zusammen.

Große Freude bei den Betreibern

"Das Ergebnis freut uns riesig", erklärte Geschäftsführerin Ruth Strohofer und fuhr fort: "Es ist wunderschön zu wissen, dass sich Berufskraftfahrer, Geschäfts- und Privatreisende gleichermaßen bei uns wohlfühlen. Da wir ja ein Familienbetrieb sind, ist es uns ein großes Anliegen, diese familiäre, heimelige Atmosphäre auch auf den Autohof und letztendlich an die Gäste zu übertragen."