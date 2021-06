A3-Autohof bei Geiselwind feiert 40-jähriges Jubiläum

Die A3 gehört mit 70.000 Fahrzeugen täglich zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Die Ausfahrt Geiselwind kennen viele. Etwa eine Millionen Menschen jährlich rasten, tanken oder feiern dort. Der Rasthof ist wahrscheinlich einer der größten seiner Art in Europa. Auch auf dem Gelände: Hotel, Spielcasino, Eventhalle und Kirche. Die Vereinigung Deutscher Autohöfe zeichnete den Standort Geiselwind deswegen aus – zur "Außergewöhnlichsten Rastanlage der Welt".

Vom Landwirt zum Autohofbetreiber

1981 fing alles klein an. Anton Strohofer eröffnete den Autohof mit Gaststätte und Rasthof. Zuvor war er Landwirt. Die Autobahn wurde gebaut, sie zog sich mitten durch die landwirtschaftlichen Flächen Strohofers. Auf einem Acker wuchs nun kein Getreide mehr, sondern ab 1979 ein Autohof. Der Pioniergeist zahlt sich aus. Der Autohof ist inzwischen rund 40 Hektar groß, samt Wälder und Wiesen umfasst das Gelände sogar 50 Hektar.

Magnet für Lkw-Fahrer

Gezielt steuern viele Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer die Ausfahrt Geiselwind an. Große Parkplätze sind an den Autobahnen rar. In Geiselwind ist Platz für 300 bis 400 Lastwagen. Das Angebot ist groß: Fitness, Schwimmbad, Metzgerei und zudem das legendäre Truckerfestival mit rund 50.000 Besuchern. Strohofer erkannte die Bedürfnisse vieler Berufskraftfahrer und bescherte ihnen in ihrer Rastzeit ein umfangreiches Angebot.

Autobahnkirche als Tankstelle für die Seele

Zum Autohof gehört auch eine Kirche mit einem 30 Meter hohen Glockenturm. Diese wurde vor 20 Jahren gebaut, als erste privatfinanzierte ökumenische Autobahnkirche in Deutschland. In einem Seitenaltar hängt ein Foto vom Anton Strohofer junior. Er starb mit 18 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Sein Bild soll in der Kirche stellvertretend an alle Verkehrstote erinnern. Taufen und Hochzeiten wurden hier auch schon gefeiert. Am Eingang liegt ein Gedenkbuch. Reisende hinterlassen Dankesworte, nach einem gelungenen Urlaub, Lkw-Fahrer beten für verletzte Kollegen. Das dicke Buch steckt voller Dankbarkeit und Hoffnung. Im Jubiläumsjahr kommt im August noch ein Engelweg im Freien hinzu. Auch dieser soll helfen, dass Reisende zur Ruhe kommen und mit neuer Kraft sicherer fahren.

Nächste Generation gefordert

Der Unternehmensgründer Anton Strohofer starb 2018. Seine Kinder und Enkelkinder führen den Betrieb. An der Spitze: Ruth Strohofer. Sie musste durch die Corona-Pandemie viele Großveranstaltungen absagen. Ab September soll es wieder losgehen, so ihre Hoffnung. Zudem musste sie in den vergangenen Monaten das Hygienekonzept immer anpassen, damit die vielen Reisenden und Lkw-Fahrer versorgt werden konnten. Auch die Energiewende stellt sie vor Herausforderungen. Zu Benzin und Diesel kommen Wasserstoff, Strom und Gas. Derzeit stehen hohe Investitionen an, damit alle Kraftstoffe am Autohof Geiselwind getankt werden können.