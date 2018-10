A3-Ausbau bei Regensburg: Zwei Brücken sind fertig

Im Zuge des sechstreifigen Ausbaus der A3 im Raum Regensburg sind mehrere Brücken, die über die Autobahn führen, gesperrt und abgerissen worden. Die ersten beiden neuen Brücken sind jetzt fertig und können ab dem Wochenende genutzt werden. Es handelt sich um die beiden Brücken am Unspannwerk Neutraubling (Lkr. Regensburg) sowie zwischen Oberheising und Unterheising. Auf ihnen können Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftlicher Verkehr die Autobahn überqueren.

Sommer beschleunigt Bauarbeiten

Nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern sind die beiden Brücken schneller als gedacht fertig geworden. Ursprünglich war die Verkehrsfreigabe für Ende November geplant. Wegen des trockenen Wetters im Sommer ging es jetzt doch schneller. Die beiden alten Brücken waren bei einer Autobahnsperrung im April abgebrochen worden. Die neuen Brücken sind jeweils etwa 50 Meter lang.

Derzeit werden zwei weitere Brücken über die A3 im Regensburger Stadtgebiet neu gebaut: An der Markomannenstraße und an der Eisacker Straße im Ortsteil Irl. Sie sollen bis Ende November für den Verkehr freigegeben werden.

Autobahn wurde verbreitert

Außerdem ist jetzt auf der A3 in Richtung Passau zwischen Neutraubling und Rosenhof die Autobahn provisorisch verbreitert worden. Auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt soll der gesamte Verkehr beider Fahrtrichtung fließen, wenn die Fahrbahn Richtung Regensburg ausgebaut wird. In dem Baustellenbereich gilt jetzt Tempo 80. In den kommenden Wochen gibt es hier in beiden Fahrtrichtungen weitere Arbeiten. Die linken Fahrspuren zwischen Neutraubling und Rosenhof werden nachts öfter gesperrt sein, kündigte die Autobahndirektion an.

A3 ist jahrelang Baustelle

Die A3 wird im Raum Regensburg zwischen dem Autobahnkreuz und Rosenhof auf einer Länge von knapp 15 Kilometern von bisher zwei Fahrspuren auf künftig drei Fahrspuren je Fahrtrichtung erweitert. Hierfür müssen insgesamt 16 Brücken neu gebaut oder verbreitert werden. Die Arbeiten haben Ende Februar begonnen und dauern voraussichtlich sechs Jahre.