A3-Ausbau bei Regensburg: Fahrbahnen werden verbreitert

Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof haben die Arbeiten zur Fahrbahnverbreiterung begonnen - und zwar zwischen den Anschlussstellen Neutraubling und Rosenhof.

Fahrspuren werden auf eine Seite der Autobahn verlegt

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war auf dem südlichen Teil der Autobahn in diesem Abschnitt der Verkehr in Fahrtrichtung Passau auf den Standstreifen verlegt worden, aufgrund von günstigen Witterungsbedingungen und weil Vorarbeiten fristgerecht erledigt wurden. Als nächstes werden die beiden Spuren in Richtung Regensburg dazu genommen, sodass der gesamte Verkehr auf dieser Seite der Autobahn fließen kann, mit je zwei Spuren in jede Richtung. Dann wird die alte Fahrbahn in Richtung Regensburg abgerissen und anschließend neu gebaut. Das soll bis zum Sommer erledigt sein.

Tempo 80 während der Bauarbeiten

Danach wird der gesamte Verkehr auf diese Seite der Autobahn verlegt und die Verbreiterung der südlichen Fahrbahn in Richtung Passau beginnt. Bis Jahresende, so der Plan, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Bereich der Baustelle gilt während der gesamten Zeit ein Tempolimit von 80 km/h. Polizei und Autobahndirektion wollen den Verkehr aber beobachten und - falls notwendig - die erlaubte Höchstgeschwindigkeit weiter verringern.

Weitere Autobahnsperren nötig

Parallel zur Verbreiterung der Fahrbahnen wird auch ein neuer Lärmschutz gebaut. Außerdem sind auch in diesem Jahr wieder Vollsperrungen der A3 geplant: Und zwar am 16. und 17. Februar, am 25. und 26. Mai, am 20. und 21. Juli und am 30. November und 1. Dezember, jeweils von Samstagabend, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 14.00 Uhr. Dann werden unter anderem wieder Brücken abgerissen oder es wird eine Behelfsbrücke errichtet.

Ausbau bis 2024

Für den gesamten Ausbau der A3 auf einer Länge von 15 Kilometern im Raum Regensburg sind sechs Jahre Bauzeit. 2024 soll das Projekt beendet werden.